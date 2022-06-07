Команда «10 Негритят» из Иркутска прошла в полуфинал третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний»

4 июня прошла вторая отборочная игра третьего тура викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание». В онлайн-формате соревновались 329 команд из 89 городов России. Тройку лучших составили команды «Мануальное предпочтение» и «1234567890» из Санкт-Петербурга, а также «Алиса, миелофон у меня!» из Москвы. Кроме того, в двадцатку коллективов, которые прошли в полуфинал, составили еще семь команд из Санкт-Петербурга, четыре из Москвы, две из Тамбова, по одной команде из Иркутска, Владивостока, Туймазов и Уфы.

Отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Тематический пятый раунд был посвящен Всемирному дню окружающей среды. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам игры в полуфинал прошли команды «Мануальное предпочтение», «1234567890», «Х8», «Остановите пати», «Гильдия отверженных», «Улыбка дукалиса», «Крупская без Надежды», «1?=!» и «Хроники пикирующего баклана» из Санкт-Петербурга, «Алиса, миелофон у меня!», «Спят усталые котята», «Дед доест», «Порхай как бабушка» и «Тупосторонний мир» из Москвы, «Общество с ограниченными посредственностями» из Уфы, «Дерзкие Училки» из Владивостока, «Тройка с бубенцами» из Туймазов, «10 Негритят» из Иркутска, а также «Кусь-кусь Клан» и «Орешки со сгущёнкой» из Тамбова.

Проект «Лига Знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги Знаний» и «Студенческой Лиги Знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям. В перспективе финальные этапы «Лиги Знаний» будут транслироваться по телевидению.

Впереди еще две отборочные игры. Присоединиться к всероссийскому интеллектуальному движению можно будет 18 июня и 2 июля. Также отдельно будет объявлена дата секретной игры, которая дает шанс попасть сразу в Гранд-финал сезона. Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте.

Посмотреть записи игр можно в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/znanierussia, а также на сайте «Лиги Знаний».