Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета. Что это значит?

Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета. При этом требования к ее дальнейшей репатриации в Россию и продаже не меняются. Эксперты уверены, влияние этого фактора на валютный рынок будет кратковременным.



– Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — говорится в сообщении министерства.

По мнению аналитиков, данное валютное смягчение мало повлияет на ситуацию на валютном рынке, потому что вряд ли уменьшатся объемы продажи валюты экспортёрами на бирже.