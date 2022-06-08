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Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета. Что это значит?

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Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета. При этом требования к ее дальнейшей репатриации в Россию и продаже не меняются. Эксперты уверены, влияние этого фактора на валютный рынок будет кратковременным.

– Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — говорится в сообщении министерства.

По мнению аналитиков, данное валютное смягчение мало повлияет на ситуацию на валютном рынке, потому что вряд ли уменьшатся объемы продажи валюты экспортёрами на бирже. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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