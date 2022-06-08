ЦБ снова смягчил валютные ограничения

ЦБ с 8 июня повысил с $50 тыс. до $150 тыс. максимально допустимую сумму, которую российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.

Ограничение рассчитываются в долларах США или эквивалентно в другой иностранной валюте и действуют до 30 сентября 2022 г. включительно. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — $5 тыс.).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.