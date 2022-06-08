Как работает АТБ в июньские праздники 2022

Азиатско-Тихоокеанский банк уведомляет, что в праздничные дни в июне 2022 года банк работает по особом графику:

10 июня – офисы работают в стандартном режиме;

11 июня – офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;

12 – 13 июня – нерабочие праздничные дни;

14 июня – все офисы АТБ работают в обычном режиме.

Для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 12 по 13 июня 2022 года, переносится на 14 июня 2022 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 11 по 13 июня 2022 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 11 по 13 июня 2022 года, переносится на 14 июня 2022 года.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл New, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Для скачивания мобильного приложения можно воспользоваться QR-кодом:

АТБ Мобайл New