Как работает АТБ в июньские праздники 2022

Азиатско-Тихоокеанский банк уведомляет, что в праздничные дни в июне 2022 года банк работает по особом графику:
- 10 июня – офисы работают в стандартном режиме;
- 11 июня – офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;
- 12 – 13 июня – нерабочие праздничные дни;
- 14 июня – все офисы АТБ работают в обычном режиме.
Для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 12 по 13 июня 2022 года, переносится на 14 июня 2022 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.
Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 11 по 13 июня 2022 года.
Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 11 по 13 июня 2022 года, переносится на 14 июня 2022 года.
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Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл New, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.
Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.
Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
Для скачивания мобильного приложения можно воспользоваться QR-кодом:
АТБ Мобайл New