АТБ открыл Центр обучения по IT-специальностям в ДВФУ

Азиатско-Тихоокеанский банк и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и запустили Центр обучения АТБ PLUG-IN. Первая группа из 20 человек уже начала обучение, по окончании программы банк трудоустроит всех выпускников Центра.

Слушателям подготовили трехмесячный интенсив от ведущих преподавателей университета и менторов АТБ. Участники изучат теорию и пройдут практическую подготовку с разборами реальных кейсов. На выбор предложено освоить фреймворк Flutter или язык программирования Java.

«Ребята собраны из разных направлений подготовки, и у них есть прекрасная возможность получить дополнительную квалификацию, которая особенно востребована на IT-рынке. ДВФУ и АТБ создают комфортные условия для карьерной траектории и социального лифта еще до выпуска из вуза. Ведь большинство слушателей — студенты 3 и 4 курсов. Проект для нас новый, и мы нацелены развивать подобные программы и с другими партнерами. Нам важно показать, что программисты востребованы не только в IT-компаниях, но и в других сферах, в том числе в банковской», — рассказала заместитель директора Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Елена Сапрыкина.

В конце курса выпускники получат диплом о профессиональной подготовке и смогут устроиться на работу в АТБ разработчиком мобильных приложений или Java-программистом. Также на протяжении обучения банк выплачивает слушателям ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.

«Миссия нашего банка — развивать Восток России. ДВФУ — передовой центр в макрорегионе, который активно ведет коллаборацию с бизнесом. Для нас важно предоставить нашим клиентам передовые финансовые решения, а это возможно благодаря грамотным специалистам. Мы готовы брать новых талантливых сотрудников и оказывать им максимальную поддержку, чтобы у молодых программистов была возможность остаться на Дальнем Востоке и при этом иметь достойное место работы», — отметил директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

Напомним, получить образование в АТБ PLUG-IN могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто имеет математическое, инженерное образование и/или знает основы программирования.

Дальневосточный федеральный университет является центром IT-образования на Дальнем Востоке России и наращивает партнерское взаимодействие с ведущими технологическими и IT-компаниям страны, благодаря чему студенты еще в процессе обучения имеют возможность стажироваться в них и работать над реальными проектами в области больших данных, искусственного интеллекта, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности.