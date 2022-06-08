Азиатско-Тихоокеанский банк изменил условия по вкладам

В том числе банк запускает новый накопительный счет с повышенной процентной ставкой и гибкими условиями размещения и сбережения средств.

7 июня 2022 года в АТБ вступают в силу изменения сразу по нескольким депозитным продуктам для физических лиц. Банк запускает новый накопительный счет «АТБ.Счет» на смену накопительному счету «Супер Копилка», по которому прекращено новое оформление.

«АТБ.Счет» – это предложение для тех, кто хочет самостоятельно управлять своими средствами, получая высокий процент от надежного банка. Новый накопительный счет можно открыть в рублях с максимальной процентной ставкой 11 % годовых. Срок, первоначальный взнос, пополнение и расходные операции – без ограничений. Начисление и выплата процентов осуществляется ежемесячно на минимальный остаток за период.

Оформить накопительный счет «АТБ.Счет» можно в офисах АТБ, а также в интернет-банке или мобильном приложении.

Кроме того, банк изменил условия по вкладам «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн». Теперь по этим двум депозитам клиент может самостоятельно выбрать вклад с пополнением или без пополнения. Выплата процентов будет осуществляться ежемесячно или в конце срока соответственно.

Также АТБ заканчивает предлагать следующие вклады: «Сохрани+», «Сохрани+ Онлайн», «Управляй», «Управляй Онлайн». Новые ставки будут действовать только для пролонгации уже действующих вкладов.

Напомним, что все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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