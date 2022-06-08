ВТБ в Московском регионе удвоил выдачу ипотеки в мае

По итогам мая заемщики в Москве и области оформили в ВТБ более 3 тысяч жилищных кредитов. Объем сделок приблизился к 26 млрд рублей и более чем в два раза превысил результат апреля. Увеличение выдач произошло и по государственным, и по собственным программам банка.

Наиболее существенный прирост продаж в столичном регионе наблюдался по государственным программам. В этом сегменте выдачи ипотеки по сравнению с апрелем увеличились более чем в 2,5 раза. В рамках собственных программ ВТБ объем продаж жилищных кредитов вырос примерно на 20%.

В целом с начала года ипотеку в ВТБ оформили около 17,7 тысяч жителей Москвы и области. Объем сделок по итогам января-мая превысил 136 млрд рублей.

«После апрельского „охлаждения“ в мае столичный рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться. Оперативно преодолеть стагнацию рынка позволило поэтапное снижение ключевой ставки и последовавшее за ним существенное улучшение условий по кредитам. Ценовые параметры по стандартным банковским программам достигли практически уровня начала года, а по льготным — вновь стали однозначными. Свой вклад в динамику продаж в Московском регионе внесла и модернизация ипотеки с господдержкой: сейчас по ней снова можно получить средства до 12 млн рублей, а на объекты ряда застройщиков-наших партнеров — и до 30 млн рублей», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что летом увеличение клиентской активности может продолжиться. На это может повлиять новое снижение ключевой ставки, отложенный спрос со стороны населения после отмены «заградительных» тарифов, а также запуск новых девелоперских проектов.

В целом по России в мае ВТБ выдал более 8,6 тысяч жилищных кредитов на 48 млрд рублей, что примерно на 40% превысило результат апреля. Всего по итогам пяти месяцев года свыше 82 тысяч заемщиков оформили в банке ипотеку более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему предоставленных средств, помимо Москвы и области, стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд), Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд) и Новосибирская область (11 млрд).