Газпромбанк начал выдавать кредиты под залог квартиры

Газпромбанк объявляет о запуске нового продукта – кредит под залог имеющейся квартиры.

Кредит можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение, либо приобрести недвижимость под залог имеющейся квартиры, при этом первоначальный взнос не требуется. Минимальная ставка составляет 5,9% годовых (при оформлении личного страхования заемщика). Максимальная сумма – 10 млн рублей для заемщиков из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, и 5 млн рублей для заемщиков из других регионов.

Кредитные средства предоставляются на срок от 1 года до 10 лет, что дает возможность клиенту погашать кредит удобными ежемесячными платежами. Важно отметить, что Банк не запрашивает документы по квартире. Более того, всю процедуру оформления залога Банк берет на себя, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения кредита.

Подать заявку можно в любом офисе Газпромбанка. Узнать подробные условия кредита под залог квартиры можно на сайте или по телефону 8-800-300-60-90.