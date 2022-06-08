Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке сразу на 3 процентных пункта

С 30 мая Примсоцбанк снизил ставки сразу на несколько ипотечных программ. Так, приобрести жилье на вторичном рынке или в новострое можно по ставке от 10,1% годовых с минимальным первоначальным взносом от 10%.



Купить земельный участок или дачу можно по ставке от 12,4% годовых без первоначального взноса. Отличный бонус – у клиентов банка есть возможность в рамках программы получить дополнительную сумму наличными.



Рефинансирование ипотечного кредита доступно по ставке от 10,1% годовых. При этом клиенты могут получить дополнительную сумму наличными на благоустройство ранее приобретенной недвижимости.



– Ипотека – это прежде всего возможность незамедлительно решить свой жилищный вопрос. Для того, чтобы этот процесс был для клиента более простым и оперативным, в нашем банке можно оформить кредит всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Снижение процентных ставок, в свою очередь, делает ипотеку более доступной для населения, – отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, минимальная сумма ипотечного кредита в Примсоцбанке кредита составляет 300 000 рублей, максимальная – 50 000 000 рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Максимальная ставка на покупку готового жилья или в новострое, а также на цели рефинансирования – 12,8% годовых, на приобретение земельного участка – 13,5%. При отказе от личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт.



Также в Примсоцбанке доступны программы кредитования на индивидуальное жилищное строительство, покупку нежилого помещения и кредит наличными под залог недвижимости. Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

