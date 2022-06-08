Российский рынок корпоративных облигаций может сократиться в 2,5 раза

Отмечается, что облигационный рынок РФ находится в состоянии стресса, вызванного высоким уровнем экономической неопределенности, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование АКРА.

Объем размещения облигаций российских нефинансовых компаний за пять месяцев 2022 года составил 170 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше показателя за аналогичный период 2021 года (330 миллиардов рублей). Негативно на объем размещений повлияли прежде всего высокий уровень ставок и неопределенность перспектив в ряде отраслей нефинансового сектора, отмечают в агентстве.

«В 2021 году объем погашения облигаций корпоративных заемщиков (без учета погашений по офертам) составил 916 млрд руб., а объем размещений превысил 940 млрд руб. В 2022-м компаниям нефинансового сектора предстоит погасить около 700 млрд руб. Тем не менее АКРА ожидает, что в текущей ситуации компании будут отдавать предпочтение краткосрочному банковскому финансированию, что, по мнению агентства, приведет к снижению объема размещений облигаций в нефинансовом секторе до 360–370 млрд руб. по итогам 2022 года», — говорится в исследовании агентства.

Кроме того, АКРА ожидает реализацию двух-трех сделок многотраншевой секьюритизации объемом до 10-15 миллиардов рублей в четвертом квартале текущего года — первом квартале 2023 года при условии сохранения ключевой ставки на уровне, не превышающем 10-11% годовых.