Соискатели из Иркутской области стали искать работу на 22% чаще, чем год назад

Аналитики hh.ru изучили более 53 тысяч резюме иркутян, искавших работу в мае 2022 года: активность соискателей выросла на 22% по сравнению с прошлым годом.

В мае 2022 года в Иркутской области было открыто на 22% больше резюме, чем в том же месяце прошлого года. Сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 632% к прошлому году.

Также чаще стали искать работу начинающие специалисты и студенты (+108%), административный персонал (+39%), ИТ-специалисты и специалисты по закупкам (по +26%), маркетологи и рекламщики (+22%), специалисты по продажам (+19%), строители (+14%), а также водители логисты (+8%).

При этом, в тринадцати из двадцати восьми профсфер, то есть в половине направлений, количество резюме, напротив, сократилось. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом количество соискателей уменьшилось в сферах «Домашний персонал» (-75%), «Консультирование» (-73%), «Госслужба, НКО» (-69%), «Банки, инвестиции» (-61%), «Добыча сырья» (-57%).

Наиболее часто соискатели из Иркутской области ищут работу в профессиональных сферах «Продажи» (12% резюме), «Административный персонал» и «Транспорт, логистика» (по 8%), «Производство» и «Бухгалтерия» (по 5%).