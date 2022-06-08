Талантливая молодёжь будет получать премии губернатора Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев подписал Указ о премиях губернатора Иркутской области в сфере молодёжной политики в 2022 году. Премии в размере 50 тысяч рублей являются социальными выплатами и присуждаются по итогам конкурса. Они учреждены в Приангарье впервые.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Такое решение, пояснил Игорь Кобзев, принято для поощрения и продвижения талантливой молодёжи Иркутской области. Средства выделяются из регионального бюджета. Организатором конкурса выступает областное министерство по молодёжной политике.



– В нашем регионе живёт инициативная и активная молодежь. Очень важно поощрять и популяризировать её деятельность, идеи и предложения. Это хороший пример всем представителям молодого поколения, и, я уверен, что благодаря такому конкурсу в Приангарье будут зажигаться всё новые и новые звёзды, – подчеркнул губернатор.



Конкурс будет проводиться по номинациям, которые связаны с участием в социально значимой деятельности общественных организаций в сфере молодёжной политики, с патриотическим воспитанием молодёжи, научной, а также творческой деятельностью молодёжных коллективов.



В нём могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые живут в Иркутской области и имеют достижения в сфере молодёжной политики. Победителей – а их будет 100 человек – определит экспертная комиссия. При принятии решения комиссия будет учитывать награды, поощрения, дипломы, общественную работу претендентов.



Приём заявок стартует 12 июня и завершится 17 июня 2022 года. Итоги подведут до 26 июня.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по ссылке https://inlnk.ru/xvKDmG.