63% россиян хотели бы покупать алкоголь с доставкой

Исследовательский холдинг Ромир проанализировал покупательское поведение на рынке алкогольной продукции.

По состоянию на март 2022 в среднем за год 85% россиян покупают спиртные напитки, не считая пивной продукции. В годовой динамике март к марту объем покупок алкогольной продукции увеличился на 10%. По статистике один житель России покупает спиртные напитки каждые две недели.

63% россиян хотели бы, чтобы появилась возможность онлайн-заказа и доставки алкогольных напитков. Больше всего ждут появления этой услуги клиенты магазинов «Красное и Белое» (52%), «Пятёрочка» (34%) и Ozon (26%).

Сегодня 76% покупателей алкоголя совершают покупки только в офлайн-магазинах. Покупает алкоголь онлайн каждый четвертый россиянин – 11% только в онлайне, и 13% как в традиционных магазинах, так и в интернете.

Больше всего россияне хотят покупать с доставкой пиво и сидр (47%). Появление доставки вина и шампанского ждут 38%. Каждый третий хотел бы оформлять доставку крепких алкогольных напитков.

В среднем россияне готовы платить 73 рубля за доставку вин и шампанского, 68 рублей – за доставку водки и 58 рублей за доставку крепких алкогольных напитков, таких как виски, коньяк и другие.

По данным исследования Ромир в середине мая 17% россиян выбирали употребление алкоголя в качестве способа борьбы со стрессом. При этом в рейтинге категорий, от которых люди готовы отказаться в целях экономии, алкоголь находится на 8 месте.

Аудитория покупателей алкоголя большая и разнообразная, поэтому производителям важно максимально широко ее охватывать, закрывая различные потребности – это и экономия, и удобство, и различные вкусовые предпочтения», – отметила директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская.