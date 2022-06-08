Дожди грозы и заморозки: прогноз погоды в Иркутской области на 9-11 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня ночью местами в Нижнеудинском районе ожидаются сильные дожди, грозы.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.

9-11 июня местами по области ожидаются заморозки до 0,-2°С. 9-11 июня местами в северных и западных районах ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим», – говорят в МЧС.