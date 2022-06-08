Ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль – Путин

Несмотря на то что инфляция находится на нулевой отметке, нужно продолжать внимательно отслеживать ситуацию, добавил он.

По словам президента, инфляцию в России «удалось взять под контроль». В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, «при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился», заявил он.

«Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны иметь это в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — передает РБК цитату Путина.