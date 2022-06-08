Российские аэропорты в 2021 году увеличили прибыль в 5,5 раза

До 45 млрд рублей.

Суммарная прибыль крупнейших аэропортов России в 2021 году выросла более чем в пять раз и достигла ₽45 млрд. Но в 2022 году на их доходы будут влиять западные санкции и снижение пассажиропотока, сообщает РБК.

Совокупная выручка операторов крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 млрд руб., чистая прибыль — 45 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ.

По сравнению с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5%, чистая прибыль — в 5,5 раа. Однако показатели допандемийного 2019 года не достигнуты — они оказались на 5 и 11% ниже соответственно.

Для сравнения: выручка 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в 2021 году выросла на 71%, до 1,11 трлн руб., но они закончили год с 19 млрд руб. чистого убытка. А совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний увеличилась на 31%, до 233 млрд руб., чистая прибыль — на 26%, до 62 млрд руб.