Каждый четвертый россиянин главным подарком в жизни считает появление ребенка, 3% — свою работу

Главными подарками в жизни россияне чаще всего называют детей, семью, любовь, здоровье и саму жизнь. В открытом опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.

Для каждого четвертого россиянина главный подарок в жизни — появление ребенка. Саму жизнь назвали подарком 20% опрошенных, семью — 10%. По 6% респондентов главным подарком жизни считают встречу с любимым человеком и свое здоровье. Позитивные эмоции и мудрость называют главным подарком жизни по 3% россиян. Еще 3% опрошенных считают таковым свою работу. Для 2% самый важный подарок жизни — деньги, еще для 2% — недвижимость. 4% респондентов не смогли назвать свои главные подарки в жизни: «Со мной ничего подобного не случалось»; «Он еще впереди!» Среди других главных подарков жизни россияне называли автомобиль, друзей, возможность путешествовать, образование, домашних животных и прочее.

Женщины чаще мужчин считают рождение ребенка главным подарком жизни: 32% против 17% соответственно. Мужчины же чаще женщин считают таковыми свою вторую половину и здоровье.