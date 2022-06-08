Выдачи ипотек рухнули до пятилетнего минимума

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на Frank RG.

Резкое замедление ипотечного кредитования в России продолжается второй месяц подряд, следует из данных Frank RG. Пока на объемы продаж существенно не повлияло ни снижение ставок, ни расширение льготных программ

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений экспертов (восемь лет). По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (-36,7%) в количественном.

Спад на ипотечном рынке наблюдается второй месяц подряд и усиливается: в апреле продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта, сообщал ЦБ. В годовом выражении объем выдач в мае обвалился на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0%: такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился.