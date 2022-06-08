Землетрясение произошло в Иркутской области 8 июня

Амплитуда толчков устанавливается.

«20:25 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность и эпицентр устанавливаются», – пишут в ГУ МЧС Иркутской области.

«По некоторым данным, эпицентр находился в районе озера Хубсугул в Монголии. Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», – написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Последнее землетрясение в Приангарье фиксировали 15 апреля в Ольхонском районе. Сейсмособытие произошло в 15 км от города Замы. Интенсивность в эпицентре – 4,8 балла. Жители села Онгурен ощутили подземные толчки в 3 балла.

Напомним, 14 апреля произошло сразу три землетрясения с эпицентрами в Республике Бурятия, одно из них ощутили жители Иркутской области.