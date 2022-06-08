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Магазины Zara, Stradivarius, Massimo Dutti планируют возобновить работу в России летом

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Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti,  Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius планирует возобновить работу своих магазинов в России, пишут «Известия» со ссылкой на департамент торговой недвижимости Knight Frank Russia.

«Бренды испанской Inditex намерены уже летом вернуться к работе в России. Точной даты открытия пока нет, ритейлер хочет вернуться к продажам в течение лета. <…> С точки зрения бизнеса логично открыться чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией», – говорится в сообщении.

Известно, что часть магазинов планируют открыть уже в июне. В вернувшихся к работе точках возможен рост цен на товары из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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