Буровая компания в Иркутске задолжала работникам 27 млн руб. – возбуждено уголовное дело

Предприятие, осуществляющее деятельность по разведочному бурению в Куйбышевском районе Иркутска, задолжало работникам 27 млн рублей по зарплатам – в отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 – 2020 годах генеральный директор предприятия, имея финансовую возможность для выплаты заработной платы, полностью не выплачивал зарплату людям в течение двух месяцев и частично – свыше трех в размере более 27 млн рублей.

Руководителю организации грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.