Иркутский кинотеатр направил в Голливуд претензию на 2,9 млн руб. из-за приостановки показа «Бэтмена»

Иркутское ООО «Синема-Медиа», владеющее кинотеатром New Cinema в городе, направил в Голливуд претензию на 2,9 млн руб. из-за приостановки показа фильма «Бэтмен» – в такую сумму прокатчик оценил упущенную выгоду из-за нарушения договора со стороны компании Universal Pictures, пишет «Коммерсантъ».

«Между нашей компанией и Universal Pictures заключен договор на демонстрацию фильма „Бэтмен“. Фильм до сих пор лежит у нас на серверах, но нет ключа, чтобы его демонстрировать. Его просто не прислали. Это прямое нарушение действующего договора», – рассказал управляющий кинотеатром New Cinema Егор Иваненко.

Сумма почти в 3 млн рублей рассчитана исходя из запланированной выручки от показа «Бэтмена» в размере 5,84 млн руб. и предусмотренной договором выплаты правообладателю 50%. «Договоры у нас довольно жесткие. Когда кинотеатры нарушают их, в части количества сеансов, кинозалов или мест в них, им грозят очень серьезные штрафы. Поэтому кинотеатры стараются работать в правовом поле. Наверное, правильно было бы в правовом государстве, в партнерских отношениях, если они (Universal Pictures) нарушили договор, компенсировать нам потери»,– резюмировал Иваненко.

Напомним, голливудские производители Universal и Disney в марте приостановили показы своих фильмов в России в ответ на специальную военную операцию на Украине. Премьеры своих фильмов отменили также Sony, Warner bros. и Paramount.