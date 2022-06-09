Житель Калининграда сорвался с мыса Хобой и разбился на Ольхоне

Сахюртинское поисково-спасательное подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции транспортировали погибшего туриста, сорвавшегося с высоты 60-80 метров мыса Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Очевидцы сообщили, что на озеро Байкал в Ольхонский район житель Калининграда 1983 года рождения приехал за впечатлениями, поскольку был наслышан о красоте местной природы. В поселке Хужир познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе отошел от группы, чтобы сделать красивые кадры, и пропал», – говорится в сообщении.

Спасатели, обнаружившие тело под скалистым обрывом, спустили его к воде и катером довезли до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.