Застройщики выжидают. Банкиры – о финансировании стройки

Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые затягивают с решениями о выдаче льготного проектного финансирования. Во время региональной конференции «Жилищное строительство: новые вызовы и перспективы» строители заявили, что «пока ни одного договора на проектное финансирование по льготной ставке в регионе не заключено», «банки ссылаются на то, что лимиты доведены, а некие документы по субсидированию с правительством не подписаны».

Портал SIA.RU направил запрос в крупнейшие банки. В них заверили, что кредитным организациям нет интереса тянуть время.

– Запуск федеральной программы по льготному кредитованию застройщиков ждал весь банковский сектор и застройщики. Банкам нет смысла затягивать финансирование – короткий строительный сезон и скорейший вывод квартир «под ключ» являются залогом скорейшей продажи квартир и погашения застройщиками кредита в банке, – отметил Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

В банке ВТБ в настоящий момент разработаны механизмы взаимодействия с застройщиками в рамках Постановления правительства РФ №534 от 31.03.2022 г.

– На сегодняшний день мы готовы работать с компаниями региона согласно условиям постановления и приступили к сбору заявок на кредитование, – заявила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – Мы наблюдаем интерес к работе в рамках этой программы среди клиентов ВТБ в Иркутской области, которые планируют запуск новых проектов.

Что касается текущих проектов, компании-застройщики работают в рамках действующих соглашений с банком на стандартных условиях, отметила Александра Макарова.

Источник SIA.RU в банковских кругах пояснил, что задержка всё же была и изначально была связана с тем, что постановление не было адаптировано под действующие рыночные договоры, это во-первых. Во-вторых, ушло время на распределение лимитов между банками. Часть застройщиков субсидирование получила, часть – нет. Это связано с условиями программы. Субсидирование не предусмотрено для застройщиков, у которых дома практически готовы, или счета эскроу полностью наполнены. Программа субсидирования ориентирована на стройки, которые в начале пути. Минстрой субсидирует более 7% от рыночной ставки, окончательная ставка для застройщика зависит от скорости наполнения счетов эскроу и варьируется в диапазоне 0,01- 14%.

Банкиры отмечают, что все текущие лимиты уже распределены, уверенности, что они появятся в июле-августе нет.

Кроме того, некоторые застройщики взяли паузу по новым проектам и не торопятся получать проектное финансирование по текущим рыночным ставкам, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки.