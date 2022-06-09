Свалка отходов лесопиления горит больше недели в Магистральном Иркутской области

Свалку отходов лесопиления в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области тушат с начала июня – огонь пока не ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В минувшие сутки было завезено 525 кубометра грунта, организована работа экскаватора по перемешиванию и засыпке очагов тления отходов лесопиления, а также ворошению куч. Всего с 1 июня к очагу пожара был выгружен 121 самосвал – завезено более 2 тысяч кубометров грунта», – говорится в сообщении.

От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров – в круглосуточном режиме идет подача воды. Для подъезда инженерной техники – экскаваторов и бульдозеров – к очагу пожара засыпан участок противопожарной траншеи.

На пожаре задействованы автоцистерны пожарно-спасательной службы Иркутской области, от администрации Магистральнинского городского поселения – 7 единиц техники: 5 самосвалов и 2 экскаватора. Задымление в населенном пункте не наблюдается.