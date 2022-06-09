Российские инвесторы сократили долю валюты и иностранных акций в своих портфелях

В структуре активов частных российских инвесторов в I квартале 2022 года доля иностранных акций сократилась с 16% до 15%, доля иностранной валюты — с 10% до 6%. Совокупная стоимость активов частных инвесторов на брокерских счетах по итогам I квартала 2022 года сократилась на 19% к предыдущему кварталу до 6,7 трлн руб., следует из данных ЦБ РФ.



– Интерес населения к инвестициям в январе – феврале и открытие новых счетов в условиях санкционных ограничений в марте способствовали сохранению высоких темпов роста клиентской базы на брокерском обслуживании в I квартале 2022 г. При этом небольшие вложения новых клиентов и уменьшение стоимости активов существующих клиентов из-за снижения финансовых рынков стали причиной сокращения среднего размера счета, — говорится в обзоре Банка России.



Число клиентов у брокеров по итогам I квартала выросло на 15% к предыдущему кварталу до 23,2 млн человек. Доля частных инвесторов достигла 25% экономически активного населения страны.

При этом доля активных клиентов (то есть совершивших хотя бы одну сделку) в конце квартала снизилась до уровня конца 2019 года. Это произошло из-за того, что в условиях падения котировок большинство инвесторов не хотели фиксировать убытки и заняли выжидательную позицию. Также большую часть марта торги на Мосбирже не проводились.

Часть инвестиций в иностранные ценные бумаги оказалась временно замороженной из-за разрыва информационного моста между частью российских и иностранных депозитариев и санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и входящих с ними в одну финансовую группу брокерских компаний. Сейчас продать иностранные акции можно только внебиржевым способом, найдя брокера самостоятельно.

Кроме того, на фоне высокой волатильности и неопределенности на финансовых рынках горизонт планирования большинства инвесторов в I квартале 2022 г. стал более краткосрочным, что привело к снижению интереса к трехлетним инвестициям в ИИС.



По состоянию на конец квартала число ИИС составило 5,1 млн ед. (+5% к/к — минимальный квартальный прирост за все время). Лишь 8% новых брокерских счетов и 11% новых счетов ДУ открывались в форме ИИС (кварталом ранее — 11 и 34% соответственно). По сравнению с предыдущим кварталом число новых договоров ИИС сократилось, количество случаев закрытия ранее открытых счетов выросло более чем в два раза.