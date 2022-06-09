Reuters: у Роснефти уже не осталось свободной нефти для подписания дополнительных сделок

Роснефть воздерживается от подписания новых сделок с двумя индийскими государственными нефтеперерабатывающими компаниями, поскольку она уже продала нефть другим покупателям, сообщает Reuters.

Индийские нефтеперерабатывающие компании скупают дешевую российскую нефть, которой избегают западные компании после введения санкций. Отсутствие новых срочных контрактов по поставкам с Роснефтью может вынудить индийских нефтепереработчиков обратиться к спотовому рынку за более дорогой нефтью. Это свидетельствует о том, что России удается продолжать активно экспортировать свою нефть, несмотря на усиливающееся санкционное давление.

Привлеченные предложенными скидками, три индийских государственных нефтеперерабатывающих компании — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum — в начале этого года начали переговоры с Роснефтью о заключении шестимесячных контрактов на поставку нефти. И пока только главному нефтепереработчику страны — Indian Oil Corp — удалось подписать сделку, по которой он будет покупать 6 млн барр. российской нефти ежемесячно, с опционом на покупку еще 3 млн барр. Запросы двух других нефтяных бизнесов были отклонены российским производителем, по причине отсутствия необходимого объема.

По данным Reuters, российская нефть больше не продается с большими скидками, и все меньше покупатели получают предложения о продаже на условиях, при которых продавец оплачивает страховку и фрахт, а право собственности переходит к покупателю только после разгрузки груза. Условия все чаще требует от покупателя самому зафрахтовать суда и оплатить страховку для погрузки грузов из России.