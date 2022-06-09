Глава Росатома и губернатор Иркутской области проверили ход ликвидации загрязнения на бывшем БЦБК

Ход работ на объекте рекультивации в Усолье-Сибирском сегодня, 8 июня, оценили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Роспотребнадзора Светлана Радионова, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Площадка Усолье-Сибирского – самая сложная площадка экологического наследия в стране. Предпринятые первоочередные меры по ликвидации самых опасных объектов накопленного экологического вреда на территории «Химпрома» позволили устранить реальный риск для населения. Благодаря этому 1 июня губернатор региона снял режим функционирования чрезвычайной ситуации на этой территории. В целом старт подготовительных работ прошел успешно. Двигаемся дальше, до конца года мы получим все необходимые экспертизы, чтобы уже следующим летом приступить к основному этапу работ, связанных с рекультивацией всей площадки. При этом мы получили разрешение на дополнительный объем работ по ликвидации зданий на площадке и уже проводим их демонтаж. Еще одно направление деятельности связано со строительством экотехнопарка, ориентированного на ликвидацию ртутных загрязнений, – отметил Алексей Лихачев.

– Мы видим, что площадка приводится в безопасное состояние. На 2022–2024 годы планы масштабные. Я уверен, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, будет выполнена. Со своей стороны могу подтвердить, что все идет в плановом порядке. Важно создать такие условия для жизни и работы, чтобы люди не стремились уехать, а оставались здесь и связывали свое будущее с этим городом, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Во время визита прошло совещание с членами Экологического совета Иркутской области при Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации, представителями Общественных палат Иркутской области и города Усолье-Сибирское.

Делегация также посетила площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где продолжаются работы по очистке и понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский».

В настоящий момент ФГУП «ФЭО» осуществляет проектирование ликвидации накопленного экологического вреда на объектах в Усолье-Сибирском и БЦБК. Завершение разработки проектной документации с учетом рекомендаций Российской академии наук и Росприроднадзора, а также прохождение государственных экспертиз планируется до конца 2022 года.