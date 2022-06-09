Риск банкротства строительных компаний увидели в Счетной палате

Неравномерное предоставление Минстроем России межбюджетных трансфертов регионам может привести к банкротству юридических лиц.

«Как и в предыдущие годы, межбюджетные трансферты предоставлялись неравномерно. Наибольший объем – практически 48% – пришелся на IV квартал 2021 года. Это может привести к рискам недостижения запланированных показателей, значительному авансированию контрагентов по заключенным госконтрактам и банкротству юрлиц [в сфере строительства, – прим. ред.] в сложившихся социально-экономических условиях», – предупредила на коллегии аудитор Наталья Трунова.

Из общего объема расходов 265 млрд рублей (99,9% от плана) составили субсидии юрлицам. Еще 160 млрд (99%) было направлено на межбюджетные трансферты. По сравнению с 2020 годом их объем увеличился на 7%, в том числе за счет прироста субсидий более чем на 10%.

В отчетном периоде доходы Министерства сократились в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом они значительно превысили прогноз текущего года и составили 1,7 млрд рублей против ожидаемых 12,1 млн рублей.