Как работает Альфа-Банк с 11 по 14 июня

Публикуем график работы офисов в праздничные дни.

11 июня – открыты только офисы, которые работают 6,7 дней в неделю, график работы на час короче.

12 июня – нерабочий праздничный день – День России.

13 июня — в Москве офисы «Кузьминки», «Новогиреево», «Третьяковский», «Бульвар Дмитрия Донского», «Беляево», «Комсомольский Проспект», «Воробьевы Горы», «Проспект Вернадского», «Киевский», «Крылатское», «Хорошевский», «Тверская», «Балтийский», «Митино», «Речной Вокзал», «Алтуфьево», «Алексеевский» и «Бабушкинский» работают в стандартном режиме.

С 14 июня все офисы работают как обычно — график работы отделения в вашем городе можно проверить в мобильном приложении или на сайте.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.