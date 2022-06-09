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Клиенты Альфа-Банка могут купить золотые монеты в офисах

Альфа-Банк запустил продажу золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец».

Такие монеты можно использовать в качестве инвестиций: их стоимость зависит от колебаний цены на драгоценный металл. Инвестиционные монеты не облагаются НДС, а при удержании монеты свыше трех лет не придется платить НДФЛ.

Они чеканятся из золота весом ¼ тройской унции 999 пробы по технологии анциркулейтед – когда монета обладает матовым, а не зеркальным блеском. Номинал золотых монет 50 рублей, а стоимость одной монеты – 45 тысяч рублей*.

При продаже каждую монету помещают в специальную пластиковую капсулу, которая надёжно защищает её от повреждений.

Приобрести монеты можно в офисах банка по адресам:

  • Москва, ул. Каланчевская, 27
  • Москва, б-р Энтузиастов, 2
  • Москва, ул. Большая Тульская, 2
  • Московская область, г. Одинцово, дер. Барвиха, 114
  • Москва, ул. Долгоруковская, 31, стр. 32
  • Москва, проспект Вернадского, 119
  • Москва, ул. Профсоюзная, 15
  • Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
  • Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 31, корп. 2, литера А
  • Казань, ул. Островского, 103
  • Краснодар, ул. Красных Партизан, 525
  • Челябинск, ул. Кирова, 108
  • Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23
  • Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45
  • Омск, ул. Маршала Жукова, 25
  • Уфа, ул. Ленина, 32/1
  • Самара, ул. Мичурина, 19В
  • Екатеринбург, ул. Горького, стр. 17
  • Красноярск, проспект Мира, 10
  • Иркутск, ул. Кожова, 20 
  • Омск, ул. 10 Лет Октября, 31

*на момент публикации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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