Клиенты Альфа-Банка могут купить золотые монеты в офисах

Альфа-Банк запустил продажу золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец».
Такие монеты можно использовать в качестве инвестиций: их стоимость зависит от колебаний цены на драгоценный металл. Инвестиционные монеты не облагаются НДС, а при удержании монеты свыше трех лет не придется платить НДФЛ.
Они чеканятся из золота весом ¼ тройской унции 999 пробы по технологии анциркулейтед – когда монета обладает матовым, а не зеркальным блеском. Номинал золотых монет 50 рублей, а стоимость одной монеты – 45 тысяч рублей*.
При продаже каждую монету помещают в специальную пластиковую капсулу, которая надёжно защищает её от повреждений.
Приобрести монеты можно в офисах банка по адресам:
- Москва, ул. Каланчевская, 27
- Москва, б-р Энтузиастов, 2
- Москва, ул. Большая Тульская, 2
- Московская область, г. Одинцово, дер. Барвиха, 114
- Москва, ул. Долгоруковская, 31, стр. 32
- Москва, проспект Вернадского, 119
- Москва, ул. Профсоюзная, 15
- Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
- Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 31, корп. 2, литера А
- Казань, ул. Островского, 103
- Краснодар, ул. Красных Партизан, 525
- Челябинск, ул. Кирова, 108
- Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23
- Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45
- Омск, ул. Маршала Жукова, 25
- Уфа, ул. Ленина, 32/1
- Самара, ул. Мичурина, 19В
- Екатеринбург, ул. Горького, стр. 17
- Красноярск, проспект Мира, 10
- Иркутск, ул. Кожова, 20
- Омск, ул. 10 Лет Октября, 31
*на момент публикации.