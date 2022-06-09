Клиенты Альфа-Банка могут купить золотые монеты в офисах

Альфа-Банк запустил продажу золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец».

Такие монеты можно использовать в качестве инвестиций: их стоимость зависит от колебаний цены на драгоценный металл. Инвестиционные монеты не облагаются НДС, а при удержании монеты свыше трех лет не придется платить НДФЛ.

Они чеканятся из золота весом ¼ тройской унции 999 пробы по технологии анциркулейтед – когда монета обладает матовым, а не зеркальным блеском. Номинал золотых монет 50 рублей, а стоимость одной монеты – 45 тысяч рублей*.

При продаже каждую монету помещают в специальную пластиковую капсулу, которая надёжно защищает её от повреждений.

Приобрести монеты можно в офисах банка по адресам:

Москва, ул. Каланчевская, 27

Москва, б-р Энтузиастов, 2

Москва, ул. Большая Тульская, 2

Московская область, г. Одинцово, дер. Барвиха, 114

Москва, ул. Долгоруковская, 31, стр. 32

Москва, проспект Вернадского, 119

Москва, ул. Профсоюзная, 15

Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12

Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 31, корп. 2, литера А

Казань, ул. Островского, 103

Краснодар, ул. Красных Партизан, 525

Челябинск, ул. Кирова, 108

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23

Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45

Омск, ул. Маршала Жукова, 25

Уфа, ул. Ленина, 32/1

Самара, ул. Мичурина, 19В

Екатеринбург, ул. Горького, стр. 17

Красноярск, проспект Мира, 10

Иркутск, ул. Кожова, 20

Омск, ул. 10 Лет Октября, 31

*на момент публикации.