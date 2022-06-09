Дальневосточный банк снизил ставки по автокредитам до 11,4%

Дальневосточный банк вслед за изменением ключевой ставки Банка России снизил ставки по всей линейке автокредитов. Минимальная ставка для покупки автомобиля составляет 11,4% годовых в рублях*.

Сегодня клиенты могут воспользоваться автокредитом от Дальневосточного банка для покупки как нового, так и подержанного автомобиля, а также рефинансировать имеющийся кредит на более привлекательных условиях. Максимальный срок кредита — до 7 лет. Возможно предоставление кредита без первоначального взноса.

*Процентная ставка действует для клиентов, получающих заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк», при приобретении нового автомобиля в автосалоне, при первоначальном взносе больше 40% от стоимости приобретаемого автомобиля, а также при использовании услуги «Назначь свою ставку»