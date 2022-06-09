Оформить бесплатный «Транспортный пакет» в Примсоцбанке можно до конца июня

Банк продлил акцию «Бесплатно с Примсоцбанком»! Это значит, что оформить «Транспортный пакет», в который входит Единая транспортная карта и карта «Мир», совершенно бесплатно можно будет до 30 июня 2022 года.

Кроме того, первые 300 участников получат на свою транспортную карту 150 рублей приветственного кэшбэка, а это целых 5 бесплатных поездок на общественном транспорте. Отметим, в акции могут принять участие жители Приморья, оформить карту можно в офисах банка во Владивостоке, Вольно-Надеждинском и Трудовом.



Напомним, социальная карта «Приморец» также выпускается на базе национальной платёжной системы МИР. Держатели карт могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах, получая существенные скидки. Клиенты ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» помимо стандартных скидок, получают бесплатный выпуск, обслуживание, SMS – информирование и начисление до 6,5% годовых на остаток собственных средств, а также 3 рубля кэшбэка за каждую поездку на общественном транспорте.



Подробные условия и сроки проведения акций Примсоцбанка можно уточнить в офисах банка, на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.