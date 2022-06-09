РСХБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,9%

Россельхозбанк продолжает снижать ставки по программам потребительского кредитования. Максимальное снижение составило 3,6 процентных пункта.

Кредит до 5 млн рублей на любые цели физические лица теперь могут получить по ставке от 8,9% годовых, а для отдельных категорий клиентов, например зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций, предусмотрены преференции по условиям кредитования.

Пенсионные программы доступны клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей по ставке от 10,9% годовых.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, клиентам с подтверждённой записью на портале Госуслуг, а также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тыс. рублей.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

«Россельхозбанк чутко реагирует на изменения, происходящие на рынке, и оперативно адаптирует свои продукты. Уверена, что снижение ставок по потребительским кредитам вплоть до 8,9% поможет многим нашим клиентам осуществить давно запланированное», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.