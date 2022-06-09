В Иркутске прошел летний праздник чтения «День Ч»

События книжного праздника с участием экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга состоялись с 1 по 5 июня на нескольких городских площадках при поддержке администрации Иркутска и Иркутской нефтяной компании. Участниками лекций, дискуссий, мастер-классов, творческих встреч стали дети, родители, педагоги и библиотекари. В этом году «День Ч» вышел за пределы региона: так, читательский флешмоб «Час Чтения», инициированный командой «Дня Ч», объединил любителей книг из самых разных регионов России, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный книжным магазином «Кукуля», Гумбольдт-Центром и писателем Анной Масленниковой, прошел в одиннадцатый раз. Программа «Дня Ч», посвященная в этом году книгоизданию, была адресована и детям, и взрослым.

– Летний праздник начался с читательского флешмоба «Час Чтения». Команда «Дня Ч» предложила библиотекарям, педагогам, руководителям детских книжных магазинов 1 июня, в День защиты детей, провести занятие по книге «Ночной рыцарь» издательства «Настя и Никита». К нашему удивлению и радости, к акции присоединились не только иркутяне и устькутяне, но и читатели из других регионов России: Московской области, Карелии, Башкортостана, Алтайского края, Республики Коми, – рассказала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова.

Особое внимание команда «Дня Ч» уделила работе с профессиональной аудиторией. Так, 2 июня в Центральной детской библиотеке прошел семинар «Детский научпоп: формы и методы работы в современной библиотеке», в котором приняли участие сотрудники детских библиотек г. Иркутска. Представители Библиотечного центра «Охта» ЦГПБ им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) Ирина Суслова и Александра Заспа рассказали, как библиотека может стать университетом для детей, поделились опытом работы с познавательной литературой.

– Мы постарались максимально передать те наработки и знания, которые используем для занятий с семейной и детской аудиторией на площадках Библиотеки имени Маяковского в Петербурге, – отметили Ирина и Александра. – Библиотекари из Иркутска заинтересовались нашим опытом, многое, как нам показалось, было им любопытно и полезно. Было здорово видеть, что многие книги коллеги уже знают и используют. Однако всё ещё существует нерешенная проблема комплектования библиотек новыми научпоп-изданиями, а также обеспечения материалами для проведения занятий по ним.

3 июня на базе образовательного комплекса «Точка будущего» состоялся семинар «Современная детская литература в школе» для учителей начальных классов, педагогов-словесников, сотрудников школьных и городских библиотек. Идея семинара появилась в Усть-Куте, на весеннем празднике чтения «День Ч», когда в беседе о литературе педагоги затронули разные вопросы: почему современные подростки мало читают, насколько им интересна школьная программа по литературе, что делать взрослым, чтобы пробудить у детей интерес к хорошей книге.

– Встреча в «Точке будущего», безусловно, помогла многим по-новому взглянуть на школьную программу по литературе, а также прийти к пониманию того, что современные школьники – это новое поколение читателей, а значит, и новые книги должны активно зайти на уроки, умело интегрируясь с великим наследием классиков. А помочь в этом под силу учителю, библиотекарю, родителям и всем, кому небезразлично, какими вырастут наши дети, с какими нравственными ценностями они придут во взрослую жизнь, – поделилась методист Управления Образованием Усть-Кутского МО, учитель русского языка и литературы Асия Пирогова.

Онлайн к работе семинара присоединились участники из Братска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Тулуна, Тайшета и других населенных пунктов Иркутской области. Своими наработками с участниками встречи поделились не только гости летнего «Дня Ч», но и эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, присоединившиеся к событию дистанционно: поэт, автор курсов и занятий по литературе Ольга Лишина, учитель русского языка и литературы школы 1514, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, учитель русского языка и литературы, автор книги «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги» Римма Раппопорт. Участники семинара высоко оценили пользу события и изъявили желание продолжать профессиональное общение в формате мастер-классов, дискуссий, лекций.

– Нам очень приятно, что «Точка будущего» сотрудничает с «Днем Ч» с момента своего открытия в Иркутске. В этом году программа была узкоспециализированной, и это помогло наполнить ее содержательностью и глубиной для педагогов. Подобное мероприятие всегда вдохновляет на поиск новых идей и решений, – поделилась руководитель Буклаба «Гагарин» в «Точке будущего» Ирина Корюхина.

– В этот раз организаторы сделали акцент на профессиональной программе праздника, ведь развитие культуры чтения у детей во многом зависит от работы учителей и сотрудников библиотек. Проведенные семинары собрали более 80 специалистов из разных городов и поселков Иркутской области. Лекции, мастер-классы экспертов «Дня Ч» помогли педагогам и библиотекарям узнать о новых форматах работы с современной и классической литературой, – прокомментировал представитель АО «ИНК-Капитал» – генерального партнера «Дня Ч» Сергей Евчик.

Семейная программа летнего «Дня Ч» включила несколько событий: «Сказочный вечер» в Доме на Иерусалимской горе, открытие выставки книжной иллюстрации «Морс», лекции, встречи и мастер-классы по книжной иллюстрации, созданию книг и авторских журналов в ТВЦ «Галерея Revолюция» и во дворе детского книжного магазина «Кукуля». На площадках праздника участники могли приобрести хиты и новинки московского издательства «КомпасГид», а также пообщаться с писателем и путешественником Евгением Рудашевским, который презентовал иркутянам новую книгу «Истукан».

– Для меня это второй «День Ч», – поделился Евгений. – За последние годы праздник вырос. Уверен, со временем он станет традиционным для Иркутска и попадёт на страницы «Бабрбука», то есть в список обязательных мероприятий для иркутян и гостей города – где-нибудь между концертом Дениса Мацуева и поездкой на автобусе № 80. Был рад возможности пообщаться с иркутскими библиотекарями и читателями. Спасибо организаторам за всё, что они делают для продвижения современной детской литературы в Иркутске.

Программа праздника чтения продолжится осенью. В планах организаторов – онлайн-лекторий «Школа чтения» для взрослых, занятия по современным книгам для детей и подростков, а также «День Ч» в Киренске.