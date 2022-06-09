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Годовая инфляция в России замедлилась до 17,02%

Месячная упала до 0,12%, передает ТАСС.

«В июне тенденция сохранилась – за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% в годовом выражении», – отмечается в обзоре Минэка.

Месячная инфляция в РФ в мае, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, годовая инфляция впервые с декабря 2021 года замедлилась до 17,1% против 17,83% по итогам апреля.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ до 2025 года, к концу 2022 года рост инфляции составит 17,6% в базовом прогнозе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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