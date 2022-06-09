ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Иркутской области

Жители Иркутской области смогут стать абонентами мобильного оператора ВТБ Мобайл, рассказали SIA.RU в банке.

На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и Гбайты переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«ВТБ предоставляет не только классические банковские услуги, но и другие цифровые продукты для повседневных задач. Одним из проектов в этом направлении стал запуск ВТБ Мобайл, который предоставляет услуги мобильной связи, а для клиентов Банка ВТБ обеспечивает бесплатный доступ к сайту банка vtb.ru, приложению ВТБ-Онлайн и приложению Мои Инвестиции. Сегодня жители Иркутской области тоже могут воспользоваться этой возможностью. Сервис позволит получить мобильную связь от нового оператора, а также дополнительные бонусы от банка: ВТБ начислит приветственные 1000 рублей новым пользователям», — отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

«Абоненты ВТБ Мобайл могут выбрать только нужные для себя услуги без каких-либо скрытых подписок и непредвиденных списаний. Качественная связь, прозрачность тарифов и блокировка спам-звонков обеспечивают интерес клиентов из разных регионов России, сейчас их число уже превысило 300 тысяч. Мы рады, что теперь к ним присоединятся и жители Иркутской области, и готовы предоставить отличный сервис и внимательную поддержку», — отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В 2021 произведено подключение еще в девяти регионах России, в 2022 году сервисы оператора стали доступны жителям Новосибирской, Тюменской и Иркутской области, а также Алтайского и Красноярского краев. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.