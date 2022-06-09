Как быстро и выгодно продать непрофильный актив?

Повышение эффективности бизнес-процессов – одна из главных задач, стоящих перед каждым предпринимателем. Особенно актуален этот вопрос в текущей экономической ситуации. Эффективный способ получить доход бизнесу — избавиться от непрофильных активов. О том, как сделать это быстро и выгодно, расскажет Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

— Дмитрий Васильевич, чем Сбер может помочь, если предпринимателю необходимо реализовать актив, и он хочет потратить на это минимум времени и денег?

— Для решения этой задачи Сбер совместно с дочерней компанией АктивБизнесКонсалт (АБК) разработал Portal DA, который помогает бизнесу реализовывать непрофильные и залоговые активы. На этом сайте продаётся коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, участки, автомобили и спецтехника в рамках процедур банкротства. Портал устроен как торговая площадка, на которой есть продавцы и покупатели.

За два года существования на портале уже реализовано активов на 25 млрд рублей. Если говорить о территориях присутствия Байкальского банка — Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), — только в этом году состоялись сделки на 100 млн рублей.

Сегодня на портале зарегистрировано 75 тыс. пользователей и более 2 тыс. продавцов. На нём размещены активы 26 банков, четырёх лизинговых компаний, 2 тыс. арбитражных управляющих, 61 компании и 49 физлиц. Каждый день портал посещают около двух с половиной тысяч пользователей, среди которых предприятия различных отраслей, банки, федеральные сетевые компании, консультанты, профессиональные юристы и физические лица.

— А можете поделиться конкретными кейсами?

— Да, конечно. Недавно один коммерческий банк успешно реализовал на Портале DA своё имущество. Сначала коллеги несколько лет пытались продать имущество самостоятельно, а потом выставили его на портал и нашли покупателя всего за три месяца. Таким образом наш сервис помогает реализовать активы, ставшие для бизнеса непрофильными, найти инвестора на свой актив, получить лучшую цену, подобрать имущество для создания или развития бизнеса. У платформы есть и мобильная версия, и интеллектуальная система поиска по массе параметров. Что особенно важно, объявления, размещённые на портале, мы автоматически дублируем на другие площадки.

— Что делать, если покупатель непрофильных активов не знает все тонкости покупки активов на торговой площадке?

— На Портале DA есть сервис «Агент в торгах», который под ключ возьмет на себя все обязательства по покупке недвижимости на электронной торговой площадке. Либо клиент может получить инвестиционную консультацию от сотрудников банка и профессиональных инвесторов. Сбер также предлагает юридическое сопровождение сделок в банкротстве.

— Как продать свои активы на портале?

— Если вы являетесь представителем юридического лица, то необходимо зарегистрироваться на сайте www.portal-da.ru (можно воспользоваться СберБизнес ID — единым логином и паролем для входа в различные сервисы Сбера) и отправить онлайн-заявку на размещение активов. После этого с вами свяжутся наши специалисты, чтобы обсудить детали реализации. Физлица также могут зарегистрироваться на портале (например, по Сбер ID или через портал Госуслуг) и разместить там своё объявление

— В чём основные преимущества Портала DA для покупателей и продавцов?

— Во-первых, не надо вручную размещать активы на множестве онлайн-площадок: Сбер сделает это в автоматическом режиме, что сэкономит время продавца и позволит быстрее найти покупателя.

Во-вторых, у Сбера есть собственная база профессиональных инвесторов в различных отраслях экономики. Мы поможем в реализации сложных сделок с любыми типами активов и проведём экспертизу стоимости продаваемого актива на основе накопленных данных о реализации объектов-аналогов.