Газета Дело за июнь 2022 года вышла в свет

Главная тема нового номера – новые проекты в самых разных сферах нашей жизни: в строительстве, промышленности, транспорте, инвестициях и финансах. экологии и даже культуре. Журналисты издания подготовили материалы о том, как в этом году будет развиваться рынок загородной недвижимости и где начнётся строительство новых коттеджных посёлков, вместе с экспертами проанализировали, куда лучше вложить финансовые средства частным инвесторам, и узнали, как цифровизация может изменить бизнес-процессы. Кроме деловой информации в июньском выпуске Газеты Дело также можно прочитать о путешественниках-яхтсменах, кинофестивале «Человек и Природа» и Байкальской зелёной повестке. «Кандинский» – поселок-галерея. Мета_Estate запускает новый проект на Байкальском тракте «Новатор с большой буквы», «человек-бренд» – так говорит о Василии Кандинском руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. Как личность великого художника вдохновила девелопера на новый загородный проект? Готовы ли иркутяне к смелым архитектурным решениям в поселке «Кандинский»? И каково это – начинать строительство и продажи в разгар очередного кризиса? Об этом – в нашем интервью.

Новые горизонты для деловых и активных 26 мая российские предприниматели отмечали свой профессиональный праздник. В Иркутске он прошёл в деловом формате: в мае Центр «Мой бизнес» провел серию полезных и интересных мероприятий под единым брендом – Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности». Программный вектор и общий настрой был задан на пленарном заседании «Горизонты развития промышленности». Федеральные и региональные эксперты обсудили возможности Иркутской области по выпуску отечественной продукции взамен импортной, новые форматы промышленной кооперации, востребованные направления экспорта и другие темы. Более подробно о выгодах импортозамещения, зачем нужен швейный кластер и какой товар лучше везти за границу, – в нашем материале.

«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации На туристическом рынке снова неспокойно – меняется законодательство. 1 июля в силу вступит закон, обязывающий экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников проходить регулярную аттестацию. Оставаться в правовом поле, не имея аттестата, можно будет до следующего лета, но профессиональные участники рынка беспокоятся уже сейчас. Особенно много вопросов вызывает процедура для тех, кто предлагает комплексные туристические маршруты, проходящие по территории нескольких субъектов РФ. О том, как идет подготовка к аттестации в Иркутской области и Республике Бурятия, участники Форума предпринимателей обсудили на площадке Центра «Мой бизнес» в конце мая. Электромобили – новая культура современности Мировой рынок в последние годы достаточно активно переходит на электротранспорт. Обусловлено это разными факторами, в том числе экологическими, климатическими, а также элементарной экономией. Иркутская область развивается в мировом тренде: по данным разных источников, наш регион – один из основных лидеров в России по количеству личных электромобилей на душу населения. Поэтому именно сейчас, уверены эксперты, пришло время всерьёз заняться вопросами развития инфраструктуры для этого транспорта. Общественную дискуссию на актуальную тему инициировала «Иркутская электросетевая компания» (входит в энергохолдинг En+ Group), организовав круглый стол «Возможности создания придомовой инфраструктуры для заряда электромобилей в жилых комплексах Иркутска».

Курс на импортозамещение в сфере технологий проводится уже несколько лет. В условиях санкций этот процесс ускоряется. Сегодня для предпринимателей, владельцев малых и средних компаний есть инструменты, которые могут им помочь. Уже сейчас реестр российского программного обеспечения содержит более 13 тысяч решений. Вместе с директором МТС в Иркутской области Константином Зиминым мы изучили российские сервисы, которые могут стать достойной альтернативой зарубежным.

Время цифровизации пришло. Если в пандемию прозвенел «первый звоночек» и многие бизнесы осознали, что без онлайн-сервисов не обойтись, то сегодня, спустя два года, это понимание стало еще устойчивее. На кону – лояльность клиентов, производительность и продажи. Действовать надо быстро. Помочь бизнесу в цифровой трансформации сможет новая партнерская программа Сбера для интеграторов и ИТ-разработчиков. В Иркутске ее участниками уже стали компании «АСФ» и «Адикт». Мы поговорили с представителями банка и бизнеса о преимуществах такой кооперации и пользе новых цифровых решений для клиентов.

Руководитель СК «Домой» Евгений Зырянов вырос в поселке на севере Иркутской области. «Поселок для меня – это особый мир, где все друг друга знают и поддерживают», – признается наш собеседник. Такую же атмосферу доброжелательности, тепла и взаимопомощи Евгений планирует создать в новом проекте комфорт-класса на Александровском тракте. Как Новоалександрово поднимет планку загородного девелопмента на этом направлении? Какая технология была выбрана для строительства поселка? Кого привлечет концепция проекта? И можно ли тиражировать этот опыт в других регионах?

В Иркутской области будут выпускать собственный силикатный кирпич В Саянске на финишную прямую вышло строительство завода силикатных изделий, который возводит ООО «Саянскгазобетон». Как рассказал Газете Дело исполнительный директор компании Алексей Наливных, до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев: его открытие планируют приурочить к профессиональному празднику – Дню строителя. Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков Недвижимость – лучшая инвестиция, по мнению большинства россиян. Иркутские застройщики подтверждают: спрос на квартиры в марте-апреле был «бешеный». Новой волны интереса к квадратным метрам строительные компании ждут в июне, когда закончатся краткосрочные депозиты, открытые весной под 20-25%. Главная цель – обогнать инфляцию «Сегодня у всех инвесторов есть одна ключевая цель – обогнать инфляцию», – убежден эксперт «БКС Мир инвестиций» Эдуард Семёнов. Сделать это в текущих условиях могут помочь вложения в акции. Какие отрасли привлекательны для вложений? Своими прогнозами эксперт поделился на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги».

Сегодня «акции надежнее денег» – в этом убежден Вадим Остапенко, представитель ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. На круглом столе, организованном Газетой Дело, он рассказал, что происходит на зарубежных биржевых площадках и какие риски и перспективы открываются для российских инвесторов при покупке ценных бумаг западных эмитентов.

У Елены Дуберштейн богатый опыт инвестирования в разные классы активов: акции, инструменты с фиксированной доходностью. На круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги» частный инвестор рассказала, почему приняла решение уйти с фондового рынка «в кэш» и планирует ли вернуться.

Чем женские инвестиции отличаются от мужских? Финансы и инвестиции считаются сферой, в которой доминируют мужчины. Однако женское влияние становится все более заметным в финансовом мире, во многом благодаря успешным женщинам-инвесторам. Аналитики ИК «Фридом Финанс» рассказали, как начать инвестировать и почему женщины зарабатывают на инвестициях больше мужчин. «Мы все оказались в одной лодке»

«Новая реальность», в которой мы оказались, принципиально отличается от всех предыдущих кризисов. Однозначных бенефициаров в текущей ситуации нет, но жизнь продолжается, и фондовый рынок по-прежнему дает возможность заработать. Так считают эксперты «Открытие Инвестиции»: главный аналитик по российским акциям Алексей Павлов, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Дмитрий Мельников и портфельный управляющий Владимир Борисенко. 26 мая они провели встречу с иркутскими инвесторами в «Марриотте», а также ответили на вопросы Газеты Дело.

Региональный бизнес в очередной раз оказался в сложной и малопрогнозируемой ситуации. На этот раз вызовы глобальны: они касаются одновременно и цепочек поставок, и партнерских контрактов, и сырья. Впрочем, есть и хорошие новости: именно сейчас, когда без импортозамещения не обойтись, перед предпринимателями открываются новые возможности для роста и развития. Трансформироваться в новых условиях иркутскому бизнесу помогают цифровые сервисы. О них порталу SIA.RU рассказали предприниматели и руководители Сбербанка в регионе.

Байкал без пластика: миф или реальность? Мнения экспертов В этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек. Потоки туристов растут год от года – а вместе с ними и горы мусора, и содержание в воде опасного микропластика. Что делать? Закрыть Байкал для туристов, запретить углеводородный транспорт и увеличить штрафы? Поощрять «зеленые» инициативы и менять культуру людей? Участники созданной 18 мая Ассоциации «Байкал без пластика»: бизнесмены, ученые, общественники – обсудили актуальную проблему на круглом столе.

Вокруг света за восемь лет. Как далеко можно зайти, если идти за своей мечтой? Восемь лет назад новосибирцы Андрей и Марина Клочковы очень круто изменили свою судьбу: с двумя дочерьми Настей и Ладой, которым на тот момент было 12 лет и 2 года, они стартанули в абсолютно новую для себя историю морских «бродяг» на парусной яхте «Lady Mary», отказавшись от успешного бизнеса и привычного «сухопутного» образа жизни. Кому-то такой поступок может показаться шагом в пропасть, у кого-то он вызывает недоумение, а у кого-то – уважение и желание так же бросить всё и уйти в моря. Сами Клочковы называют это «жизнью по мечте». За их плечами – два кругосветных путешествия, множество необычных и уникальных мест, о существовании которых многие из нас даже не знают. В мае, завершив вторую кругосветку, они стали на якорь во Владивостоке и по дороге домой, в Новосибирск, остановились в Иркутске – специально, чтобы встретиться с любителями яхтенного отдыха и всех видов путешествий, среди которых есть и их поклонники, которые следят за приключениями семьи в блоге Travely-Family. Потребность в фестивале. Чем «Человек и Природа» цепляет зрителей уже больше двадцати лет?