Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» приглашают социальных предпринимателей Иркутска на Public talk

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» проведут 15 июня встречу с представителями социального бизнеса региона, рассказали SIA.RU в компании.

Экспертом Public talk «Может ли социальный проект быть прибыльным?» выступит София Шагинян, руководитель программ фонда «Навстречу переменам». Она расскажет о социальном предпринимательстве и чем оно отличается от благотворительности, какие бизнес-модели и виды финансирования существуют на этом рынке, а также обозначит условия ежегодного конкурса «Навстречу импакт-стартапам», который стартовал 1 июня. Его участники могут получить финансовую поддержку. В этом году размер гранта увеличен до 1,5 млн рублей.

Также в течение года специалисты фонда и Tele2 курируют победителей конкурса, помогают им выстроить финансово устойчивую стратегию развития проектов. За последние два года работы бизнес-инкубатора финансовый результат его участников вырос вдвое, вдвое увеличилось и число детей, которым оказывается помощь.

В рамках встречи своим успешным кейсом поделится и социальный предприниматель из Иркутска Светлана Васильева. Она стала одним из финалистов конкурса «Навстречу переменам 2015» и получила финансовую и консультативную поддержку от организаторов проекта. Ее инклюзивная площадка в детском саду «Василек» выросла в центр, где дети с особенностями развития воспитываются вместе со здоровыми сверстниками, школьники занимаются робототехникой и шахматами, а взрослые – изучают китайский язык.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Мы отмечаем, что социальных предпринимателей в нашей стране становится больше. Это очень важно. Также для нас важно, чтобы они масштабировали наиболее интересный опыт и делились своими эффективными методиками с другими участниками рынка. Мы в свою очередь готовы оказать поддержку начинающим предпринимателям, кто в социальном бизнесе не более трех лет, как консультативно, так и финансово. В связи с этим 1 июня мы запустили наш традиционный конкурс и до 30 июня ведем прием заявок в конкурсный отбор программы «Инкубатор» с возможностью получить грант до 1,5 млн рублей».

Этапы конкурса:

30 июня – последний день приема заявок.

– последний день приема заявок. 1 июл я – 15 июля – отбор заявок волонтерами – сотрудниками партнеров фонда.

– отбор заявок волонтерами – сотрудниками партнеров фонда. 16 июля – 9 августа – оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов.

7 сентября – 22 ноября – преинкубационная программа для полуфиналистов: участникам расскажут об устойчивых бизнес-моделях, социальном проектировании, финансовом планировании и основных источниках финансирования. Они узнают о маркетинговых инструментах и других способах продвижения. Полуфиналистам помогут подготовить презентацию проекта – этап завершится краткой онлайн-защитой импакт-стартапа перед сотрудниками фонда и экспертами. В финал будут отобраны 10 проектов.

14 декабря – финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри, в состав которого входят топ-менеджеры компаний – партнеров фонда. Критерии отбора победителей: актуальность выявленной проблемы и эффективность решения, новизна и устойчивость проекта, ранняя стадия развития стартапа (работа с благополучателями уже ведется, но проекту не более трех лет), профессиональные и личностные качества лидеров проекта, их готовность учиться.

Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для населенных пунктов, в которых проживают до 100 000 человек, в следующих регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской, Курской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях. Победители получат грант до 500 000 рублей.

«Масштабный проект» – импакт-проекты для населенных пунктов любого региона России, в которых проживают более 100 000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию, использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.

Напомним, Tele2 является стратегическим партнером благотворительного фонда «Навстречу переменам» с 2012 года. За десять работы поддержку получили 380 импакт-проектов, авторы которых изменили к лучшему жизнь более 430 тысяч детей и подростков.