Почти половина сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии готовы ходить в новый «Макдональдс»

45% сибиряков, забайкальце и жителей Бурятии готовы ходить в новый «Макдональдс». 24% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню, а 35% считают, что нужно создать полностью оригинальное российское. Таковы результаты опроса* (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» к возобновлению работы в России сети ресторанов «Макдональдс» под новым брендом с 12 июня.

47% опрошенных сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии никогда ранее не посещали «Макдональдс». Больше всего таких в Сибири (47%), откуда родом новый владелец сети, и на Дальнем Востоке (42%), тогда как в Москве и Московской области лишь 9%.

Часто, несколько раз в месяц «Макдональдс» посещали 3% респондентов, пару раз в месяц - 8%, не чаще раза в месяц - 10%, очень редко, раз в несколько месяцев - 31%.

Четверть опрошенных заявили, что «Макдональдс» перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 57% не знают об этом, 19% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам) – так происходит как раз в сибирских городах.

64% респондентов в курсе, что «Макдональдс» продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием.

46% безразлично отнеслись к идее открыть «Макдональдс» в России под новым названием. 43% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

Ровно половина опрошенных заявили, что никогда не ходили в «Макдональдс» раньше и не будут сейчас. 17% готовы ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню. 22% намерены посещать «Макдональдсы» в любом случае. 5% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода «Макдональдса» из России. Еще 6% будут ходить только в прежний «Макдональдс», если он вернется в нашу страну.

Четверть опрошенных высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. 35% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 41% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.