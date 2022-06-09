Полиция установила личность лихача, въехавшего на иномарке в ювелирный магазин Иркутска

Сотрудники полиции установили личность водителя, который въехал на иномарке в ювелирный магазин, расположенный в центре Иркутска, – нарушителем оказался 25-летний местный житель, лишенный права управления транспортом.

В отношении водителя Chevrolet Cruze составлено пять административных протоколов за различные правонарушения. Кроме того, решением Мирового судьи за езду без прав водитель помещен в спецприемник на трое суток. В дальнейшем нарушителю предстоит возместить ущерб, нанесенный владельцу помещения и муниципальному имуществу.

Мужчина пояснил, что ехал на большой скорости, отвлекся на телефон, из-за чего въехал в бутик. Место ДТП он покинул потому, что был без прав и не знал, какие санкции за это предусмотрены. Факт алкогольного опьянения задержанный отрицал.

Напомним, накануне автомобилист рано утром около 4:20 врезался в магазин, расположенный на пересечении улиц Карла-Маркса и Сухэ-Батора. После случившегося водитель скрылся с места ДТП.