Туристический поезд из Москвы на Байкал отправится в июне 2022 года

Российские железные дороги намерены в июне текущего года запустить туристический поезд, который будет следовать из Москвы на Байкал, сообщает 9 июня пресс-служба организации.

«Пересечь почти всю территорию страны и полюбоваться потрясающими видами Байкала можно на поезде №928/927 «Байкальская сказка» по маршруту Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Порт Байкал. От станции Слюдянка до Порта Байкал поезд следует по Кругобайкальской железной дороге с остановками для фотосессий», – говорится в сообщении.

В поездку можно будет отправиться 18 и 26 июня в 16:50 с Ярославского вокзала. Расписание составлено таким образом, что поезда прибывают утром в каждый из городов, расположенных на маршрутах следования, поэтому дневное время пассажиры могут посвятить осмотру достопримечательностей, а вечером и ночью – отдохнуть в комфортабельных вагонах.