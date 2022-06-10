Чартеры в Бурятию запустят со 2 июля

Ростуризм объявил старт летней чартерной программы в России, в рамках которой со 2 июля начнутся полеты в Республику Бурятия, сообщает пресс-служба организации.

В целом чартерная программа полетов расширена до 12 направлений. В июне запускаются туры:

на Камчатку (с 10 июня)

в Чеченскую республику (с 10 июня)

на Алтай (с 12 июня)

в Карелию (с 16 июня)

в Тюменскую область (Тобольск, с 23 июня).

В июле начнут летать чартеры:

в Бурятию (со 2 июля)

в Приморский край (с 20 июля)

на Сахалин (с 22 июля).

С 1 августа открываются чартерные туры в Калининградскую область. Также в течение лета продолжат летать чартеры в Дагестан и Татарстан.

Программа работает в двух направлениях: как для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, так и для жителей регионов.