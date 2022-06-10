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Власти РФ увеличат объем возмещения затрат предприятий на покупку нового оборудования до 50%

Правительство России с 2023 года увеличит объем возмещения затрат предприятий на покупку  нового оборудования увеличится до 50%, сообщает пресс-служба кабмина.

«Начиная со следующего года объем возмещения затрат предприятий на приобретение нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два раза – с 10 млн рублей до 20 млн рублей на каждого заявителя», – говорится в сообщении.

Также увеличатся объемы компенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти показатели вырастут с 50 до 80%, а лимиты господдержки – с 10 млн до 20 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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