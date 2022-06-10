Инвестиции: 100 дней в новой реальности

В феврале-марте россияне активно «парковали» свободные средства. Кто-то инвестировал в недвижимость, кто-то оформлял вклады под высокие проценты. Одни покупали валюту, другие – подешевевшие акции. Кто-то, наоборот, выходил из ценных бумаг, а кто-то переводил активы из санкционных компаний и банков. Шок прошел, наступило время более взвешенных решений. Что делать, если есть деньги? Куда их вложить? Портал SIA.RU и Газета Дело собрали за круглым столом экспертов – представителей фондового рынка, строительной отрасли – чтобы обсудить разные стратегии в рамках проекта «Делу – время».

Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков

Недвижимость – лучшая инвестиция, по мнению большинства россиян. Иркутские застройщики подтверждают: спрос на квартиры в марте-апреле был «бешеный». Новой волны интереса к квадратным метрам строительные компании ждут в июне, когда закончатся краткосрочные депозиты, открытые весной под 20-25%. Для таких покупателей «ГРАНДСТРОЙ» готовит специальную ипотечную программу – со ставкой 3%*. Подробнее об этой инициативе на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги» рассказала заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» Ирина Бортник.

«Цель – не заработать, а сохранить»

По мнению Ирины Бортник, недвижимость – это самый консервативный инструмент, наиболее понятный широкому кругу инвесторов – начиная от квалифицированных, обладающих крупными суммами, заканчивая обычными горожанами, у которых есть, например, материнский капитал и желание грамотно его вложить.

«В условиях турбулентности многие отдавали предпочтение недвижимости, – отметила Ирина. – Цель была не столько заработать, сколько сохранить уже заработанное. Люди стояли перед дилеммой: отнести деньги в банк под заманчивый процент, положить в сейф или вложить во что-то основательное, незыблемое, то, что можно потрогать. Пусть это не принесёт мне много денег, – рассуждали они – но я смогу этим пользоваться, улучшу жилищные условия – свои или детей, внуков, родственников».

В марте-апреле, по словам заместителя генерального директора «ГРАНДСТРОЙ», на квартиры был «бешеный спрос»: люди активно «парковали» денежные средства в квадратных метрах. Причем не только собственные вложения, но и кредитные средства: многие успели воспользоваться одобренной ранее ипотекой с господдержкой под 6% годовых и выгодно вложиться в покупку, зафиксировав привлекательную ставку на длительный период.

«Появилось большое количество покупателей и на крупные лоты, – поделилась Ирина Бортник. – Люди принимали решение: все, покупаем, хватит ждать завтра, будем жить сегодня. Всю жизнь хотел себе большую квартиру – покупаю. Такие – в какой-то степени неосознанные – покупки тоже были очень активны».

«Ждем вчерашних вкладчиков»

С середины апреля количество обращений по покупке недвижимости снизилось, вернулось в нормальное русло. Продажи апреля текущего года, по данным «ГРАНДСТРОЙ», сопоставимы с цифрами 2017, 2018 годов.

Панические настроения московских строителей в иркутской компании не разделяют. «В европейской части, читаем: все падает, все пропало, покупателей нет. Но у них рынок перегрет. Иркутск в этом плане уникален: предложений мало, а клиентов со сбережениями, тех, кто занят на высокооплачиваемых должностях в крупных компаниях и уверен в завтрашнем дне, – много».

Очередного всплеска продаж иркутские застройщики ждут и в июне – когда у многих закончатся краткосрочные депозиты и вопрос, куда вложить деньги, снова встанет ребром. В «ГРАНДСТРОЙ» для вчерашних вкладчиков подготовили специальную программу. «Наша компания запускает в июне акцию «Приорити-ипотека» по субсидированной ставке 3%, – рассказала Ирина Бортник. – Мы готовы встретить людей, у которых есть небольшие сбережения на депозитах, привлечь их, чтобы они взяли ипотеку по пониженной ставке на недостающую сумму».

«Мощного роста цен не будет»

Что касается цен на новостройки, то такого мощного роста, который иркутский рынок наблюдал в последние два года, в 2022-м ждать не стоит. «Мы вернёмся к динамике 2017-2018 годов, когда рост цен на квартиры был примерно сопоставим с уровнем инфляции: будем расти, но спокойно. Такого взлёта, как в прошлом году, ожидать наивно», – поделилась прогнозами эксперт.

Нет смысла ждать и того, что цены на новое жилье «откатятся». По словам Ирины Бортник, в западных регионах страны незначительное снижение есть – но только в тех проектах, застройщики которых не уверены в качестве своего продукта или в финансовой устойчивости компании. «У нас такой неуверенности нет – поэтому нет и оснований для снижения, – подчеркнула Ирина. – Наши цены соответствуют качеству того продукта, который мы реализуем. Общение с коллегами-застройщиками в Иркутске подтверждает: снижения цен на качественные проекты в городе не будет».

*Срок проведения акции 01.06-30.06.22г.Ставка в размере 3% действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%.

Ставка 3% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 8,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Заемщики - граждане РФ. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Условия действительны на 28.05.2022 г. БАНК ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Застройщик: ООО «СЗ «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Проектная декларации на сайте наш.дом.рф

«Акции надежнее денег»

Сегодня «акции надежнее денег» – в этом убежден Вадим Остапенко, представитель ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. На круглом столе, организованном Газетой Дело, он рассказал, что происходит на зарубежных биржевых площадках и какие риски и перспективы открываются для российских инвесторов при покупке ценных бумаг западных эмитентов.

Оценивать риски, не верить фейкам

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – часть международного холдинга Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на крупнейшей технологической бирже Nasdaq. Ключевая специализация компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США.

«С 2008 года мы выстраивали инфраструктуру, которая будет работать даже в стрессовых ситуациях, – рассказал Вадим Остапенко, замдиректора по развитию ИК «Фридом Финанс». – И, как показала практика нынешнего времени, то, что мы делали, то, как выстраивали бизнес-отношения с контрагентами и регуляторами, позволило нашим клиентам, хранящим активы на счетах Freedom Finance Europe, не быть заблокированными. Все операции проводились в штатном режиме, клиенты ни на день не были заморожены по своим счетам: могли как продать активы, так и покупать «просевшие» бумаги».

Главное при инвестировании в турбулентные времена, убежден Вадим Остапенко, – не гнаться за сиюминутной доходностью, формировать долгосрочный диверсифицированный портфель и осознавать, что риски есть. «До настоящего времени санкции вводились в отношении страны, конкретных компаний или конкретных людей. Американский регулятор никогда не вводил санкции против обычных физических лиц, которые просто покупают Apple или Microsoft», – подчеркнул эксперт.

Вадим Остапенко также призвал тщательнее подходить к информации, которая используется в инвестиционных решениях, – проверять факты, не верить фейкам. «Недавно все Telegram-каналы облетела новость о том, что биржа Nasdaq запрещает торговлю иностранными бумагами для российских клиентов, – привел пример эксперт. – На самом деле это не позиция Nasdaq, а позиция одной из европейских организаций по отношению к своим российским клиентам: они не будут давать им доступ на биржу».

Кэш не победит инфляцию

«Фридом Финанс», как и другие частные компании, оказался в числе бенефициаров санкционной тематики: число новых счетов выросло в четыре раза. И новым, и старым клиентам Вадим Остапенко рекомендует иностранные акции, и не только потому, что это специализация компании: «Рынок американских акций – более ликвидный, прозрачный, и восстанавливается он намного быстрее, чем все остальные рынки».

Новые клиенты, переходя в ИК «Фридом Финанс», вели себя по-разному. Большинство покупали акции, пользуясь выгодным моментом и просадкой. Тех, кто хотел распродать все активы и выйти в кэш, было немного.

«Кэш не позволяет победить инфляцию в долгосрочной перспективе. А она высокая и в России, и в еврозоне, и в США, – пояснил Вадим Остапенко. – Есть хорошее выражение: «Акции надёжнее денег», оно хорошо отражает текущую ситуацию. Мы идём в магазин, в «Магнит» или «Пятёрочку», покупаем какой-то товар – уже с учётом наценки и инфляции, которую ритейлер туда заложил. Это сказывается на доходах, на прибыли и выручке самого эмитента. Соответственно, это отражается на его финансовом результате и на цене акции».

Главная цель – обогнать инфляцию

«Сегодня у всех инвесторов есть одна ключевая цель – обогнать инфляцию», – убежден эксперт «БКС Мир инвестиций» [1] Эдуард Семёнов. Сделать это в текущих условиях могут помочь вложения в акции. Какие отрасли привлекательны для вложений? Своими прогнозами эксперт поделился на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги».

Время покупать

Директор Иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций» Эдуард Семёнов – инвестор с более чем 20-летним стажем. По его словам, после 24 февраля инвесторы вели себя по-разному. Кто-то поддался панике: «Все пропало! Надо срочно купить валюту по 130, а то она будет 200». Вторая часть клиентов – их Эдуард Семёнов называет реалистами – решила пойти по консервативному пути и открыть новые вклады в банках, фиксируя на три месяца или полгода доходность свыше 20% годовых (сейчас срок этих вкладов подходит к концу, часть средств может перетечь на фондовый рынок). Третья группа – опытные инвесторы, прошедшие не один кризис – отключали эмоции и пользовались моментом: инвестировали.

«Когда из каждого «утюга» доносится: «Ужас! Кошмар!», самое время покупать ценные бумаги, – пояснил Эдуард. – Причем не только акции. Более консервативные инвесторы, например, зашли в облигации, когда Центробанк поднял ставку рефинансирования до 20%. Грамотное решение. Во-первых, зафиксировали хорошую доходность на длительный срок, в отличие от банковских вкладов, во-вторых, даже если они захотят сейчас их реинвестировать, у них будет дополнительная прибыль в виде роста цен на бумаги».

Обогнать инфляцию

По мнению Эдуарда Семёнова, у всех инвесторов сегодня есть одна главная цель – обогнать инфляцию: «Эта цель есть всегда, но сейчас она стоит особенно остро, потому что инфляция, по прогнозам, ожидается более 20%. Как инвестор будет обгонять инфляцию, во что вложится – зависит от его инвест-профиля, финансовых целей. Мы, со своей стороны, готовы предложить все доступные сегодня возможности фондового рынка».

В любой период, уверен Эдуард, можно найти тех, кто выигрывает от сложившейся ситуации: сегодня это энергетические компании, производители зерна и удобрений, сектор ОПК. Можно рассматривать и стабильные российские активы, которые не попадают напрямую под санкционные ограничения, например, угольные производства, осуществляющие поставки в Китай. Кроме того, нельзя забывать и о бизнес-циклах: акции сырьевых компаний начали расти в 2021 году, а в 2022-м стабильно держатся – и этот процесс не зависит ни от каких «черных лебедей».

Что касается подходящих инструментов, то сейчас, по словам эксперта, защитой от инфляции являются акции. В июне ожидается выход денег из банковских вкладов, открытых в марте под 20-25%. Оставлять сбережения в банке по новым ставкам (на конец мая они составляли 11-12% и продолжают падать ниже 10% – прим. ред.), захочет далеко не каждый – неизбежно возникнет вопрос, куда их инвестировать. «Рынок акций в текущей ситуации является привлекательным, если инвестор хочет попытаться обогнать инфляцию, - подчеркнул Эдуард. – И здесь доступна не только прямая покупка бумаг, но и, к примеру, паевые фонды».

Двигать фондовый рынок в ближайшей перспективе, по мнению Эдуарда, будут не только вчерашние вкладчики, но и управляющие компании. Инструменты представителей рынка коллективных инвестиций продолжают набирать популярность. Не каждый инвестор готов торговать на рынке самостоятельно. Многие выбирают профессиональных управляющих, которые умеют работать на любом волатильном, «тонком» рынке. Так что интерес к ПИФам и будет только расти.

Компания БКС проводит на регулярной основе консультации и бизнес-завтраки в офисе. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по телефону 8 800 500-55-45.

БКС Мир инвестиций

г. Иркутск, ул. Ленина, 30

8 800 500-55-45

[1] ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure

У Елены Дуберштейн богатый опыт инвестирования в разные классы активов: акции, инструменты с фиксированной доходностью. На круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги» частный инвестор рассказала, почему приняла решение уйти с фондового рынка «в кэш» и планирует ли вернуться.

– На фондовых рынках я примерно пять лет. Кризисы 2008 и 2014 годов в акциях переживать не приходилось. Но четко понимаю, что прибыль – это не цифры, а то, что удалось зафиксировать и забрать с рынка.

На момент начала спецоперации я обслуживалась у двух брокеров: у одного был индивидуальный инвестиционный счёт, который работал уже более трех лет. У другого – брокерский счёт, где были исключительно валютные сбережения и зарубежные акции.

Все началось 24 февраля, в четверг. Когда к понедельнику стало ясно, что события только набирают обороты, а санкции усиливаются, нужно было оперативно принимать решения: по моим оценкам, риски потерять инвестиции превалировали над возможностью заработать. Геополитика оказывала сильнейшее влияние на мировые финансовые рынки. Некоторые российские банки попали под санкции, и брокер, у которого были все мои зарубежные эмитенты, оказался в их числе. Я приняла решение – выйти с рынка. Что-то у меня было с очень хорошим плюсом, что-то – в минусе, но я твердо решила: выхожу в кэш, а дальше решу, что делать.

На ИИС у второго брокера были не только зарубежные эмитенты, но и российские. Но оказалось, что продать активы и закрыть счет – даже при том, что прошло три года и я по всем правилам могла это сделать – физически было невозможно – торги на Московской бирже были приостановлены. Это пугало. При этом получить хоть какую-то информацию, поддержку было практически нереально: финансовые советники были в такой же растерянности и не знали, что будет дальше.

Мне известны примеры, когда даже очень опытные инвесторы приняли решение вывести деньги с фондового рынка. Кто-то приобрел недвижимость, кто-то открыл банковский депозит – под 20 процентов годовых.

Для любого инвестора важно не только заработать, но и сохранить. Многие впервые оказались в ситуации заморозки активов. Во-первых, вклады в валюте оказались фактически заморожены. Тебе предлагают забрать в рублях, но тебе-то нужна валюта. Во-вторых, приостановка торгов на российском фондовом рынке на столь продолжительное время стала для многих шоком. Ты инвестор, у тебя есть деньги, активы, но ты не можешь ими воспользоваться. И ничего не можешь изменить. О таких рисках всерьез никто не думал.

Доверие к инвестиционным инструментам в моменте оказалось подорвано. Я знаю инвесторов, которые даже из банков забрали все деньги и положили в сейф. «Бог с ней, с этой инфляцией, – говорили они. – Пусть в сейфе полежат. Так спокойнее».

Сейчас главный вопрос, который я слышу, куда направить инвестиции? Рынок акций в текущих геополитических условиях пока не кажется перспективным. Безусловно, цены более чем привлекательные, но никто не понимает, как долго рынок будет находиться на этих привлекательных уровнях. Есть такое мнение, что пока спецоперация не закончится, рынок акций расти не будет. Не нужно исключать и риск делистинга российских компаний: непонятно, кто выживет. Многие отказываются от публичной отчётности – и это тоже вызывает определённые опасения.

При этом я не отношусь себя к той категории инвесторов, которые сказали: «Все, на фондовый рынок – больше никогда!». Мой интерес не пропал, и я вернусь, вопрос – когда?