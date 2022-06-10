На счетах расчетного депозитария российских банков зависло до 7 млрд евро – Frank Media

Начиная с конца февраля «депозитарный мост» между НРД и европейскими депозитариями – Euroclear и Clearstream – был заблокирован, а платежи проходили, по сути, в ручном режиме.

Как выяснили Frank Media, на тот период объем «замороженных» средств составлял порядка 15 млрд евро, затем больше половины этих денег удалось перевести по назначению, и к моменту введения санкций в отношении НРД — 3 июня — сумма заблокированных средств на счетах НРД в иностранных депозитариях и банках уже составляла около 4,5-7 млрд евро. И если для крупных банков заморозка счетов болезненна, но не критична, то для их коллег поменьше эта проблема может стать волне серьезной.

Детали. По словам одного из источников Frank Media, близкого к крупному российскому банку, проблемы с валютными расчетами через НРД появились после того, как США, ЕС и Великобритания начали вводить санкции против российских компаний и банков из-за начала спецоперации на Украине.

Евросоюз 26 февраля запретил европейским банкам держать у себя больше €100 тысяч от российских компаний и граждан, а депозитариям — оказывать им услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.

Однако это касалось только корреспондентских счетов российского депозитария в Euroclear и Clearstream. Коррсчета НРД в европейских банках работали, но расчеты по ним проходили дольше и сложнее. Второй источник, знакомый с ситуацией в группе «Московская биржа», оценил по памяти совокупный объем застрявших на коррсчетах НРД на тот момент средств как самого депозитария, так и клиентских средств в сумму порядка 15 млрд евро.

«Потом началась «расшивка», — рассказал он. Дело в том, что «обрушение моста» между депозитариями принесли проблемы не только российским организациям, но и иностранным контрагентам. Встречные обязательства тоже накопились, и, по его словам, их нужно было выполнять. Поэтому Euroclear частично позволял проводить операции в две стороны, но каждая транзакция рассматривалась отдельно. «Принцип регламентов не действовал, для каждого случая [менеджментом депозитария] на комитетах принимались отдельные решения», — отметил собеседник Frank Media.