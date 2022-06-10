Что скрывают на работе сотрудники из Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), честны ли работники из Иркутской области с коллегами и руководством, а также что они обычно стараются скрыть.

Большая часть иркутян честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством (93%), лишь 3% признались, что всегда неискренни с коллегам, а 2% – обманывают и тех, и других.

Чаще всего сотрудники из Иркутской области скрывают факты, относящиеся к личной жизни и семье (52%), 39% искажают информацию о своем психоэмоциональном состоянии, 34% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 30% – о финансовом состоянии, 24% о состоянии здоровья, 17% – о политических и религиозных взглядах, а также о своих рабочих задачах, 11% – о наличии вредных привычек, 7% - о сексуальной ориентации, и столько же – о хобби.

Темы, которые иркутяне предпочитают не обсуждать с коллегами, во многом совпадают с теми, в которых они бывают неискренними. В частности, основная часть респондентов не хочет делиться на работе информацией о своей личной жизни (80%) и мнением о других коллегах (67%), также 49% не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 31% – религию, 29% – политику, 13% – пандемию.