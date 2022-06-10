En+ Group расширяет возможности корпоративной стипендиальной программы

В 2022 году в программе будут участвовать 50 учебных заведений – в два раза больше, чем в 2021-м – из восемнадцати городов России. Также в этом году в неё впервые включены новые социально-значимые профессиональные направления – медицина и педагогика. Приём заявок от студентов на 2022-2023 учебный год стартовал 10 июня.

В корпоративной стипендиальной программе могут участвовать студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – традиционные для En+ Group специальности: энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия и др., а также новые социально-значимые для регионов присутствия компании профессиональные направления – медицина и педагогика. Их в стипендиальную программу включили впервые.

Создание условий для развития талантливой и активной молодежи - важная часть социальной политики En+ Group, которую определил Олег Дерипаска ещё на этапе основания энергохолдинга. Основной задачей для созданных им бизнесов предприниматель определил развитие регионов, создание там возможностей, которые будут позволять молодым людям получать необходимые навыки и знания, востребованные в практической деятельности.

Критерии отбора стипендиатов по сравнению с прошлым годом не изменились: это высокая академическая успеваемость, лидерские навыки, опыт участия в конкурсах, олимпиадах, благотворительных и волонтерских акциях и т.д. Размер стипендии для победителей будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза второго курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента пятого курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Однако количество стипендий ограничено.

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие на портале career.enplusrusal.ru претенденты могут с 10 июня до 15 июля 2022 года.

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ:

– Мы благодарны компании En+ Group за активную инициативную работу и системный подход в вопросах подготовки профессиональных кадров для нужд энергетики. В прошлом году из 24 студентов, которые подали заявки для участия в стипендиальной программе, шесть стали победителями, при этом четверо из них начали своё сотрудничество с компанией ещё со школы, обучаясь в энергоклассах по программе «Успешный абитуриент». Сегодня они продолжают своё становление в корпоративном научно-исследовательском центре энергохолдинга, и, разумеется, начнут свою карьеру в En+ Group. Мы, как вуз-партнёр готовы и дальше тесно сотрудничать с компанией.

Александр Шмидт, ректор ИГУ:

– Университет впервые участвует в стипендиальной программе. То, что En+ Group занимается вопросами подготовки квалифицированных педагогических кадров, говорит о том, насколько глубоко продумана социальная политика компании. Надеюсь, наши студенты проявят себя и окажутся в числе участников программы.

Максим Парфёнов, министр образования Иркутской области:

– В таком непростом направлении, как образование, нам очень нужны единомышленники. На начальном этапе с трудом верилось, что, придя в регион, компания настолько далеко пойдёт в плане развития инфраструктуры как региона в целом, так и отдельных муниципальных образований, будет смотреть на то, в каких условиях работают педагоги и учатся школьники. Не так давно мы встречались с Олегом Дерипаской и обсуждали вопросы экологического образования и формирования некого нового экологического пространства. Экологическое воспитание крайне актуально сейчас для всех нас.

В 2022 году в корпоративной стипендиальной программе En+ Group будут участвовать учебные заведения из 18 городов России: Иркутска, Братска, Красноярска, Ачинска, Назарово, Дивногорска, Саяногорска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Краснотурьинска, Нижнего Новгорода, Иваново, Миасса, Кандалакши, Волгограда, Тайшета, Абакана.