Япония запретит экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию с 17 июня

Власти страны введут запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру, сообщает РБК.
В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование.
Япония запретит поставлять в Россию самосвалы, бульдозеры и грузовые автомобили, такое решение приняло правительство страны в рамках очередного пакета санкций, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube.
Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение.
Под экспортные ограничения попали, среди прочего, следующие категории товаров:
- Стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;
- Локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;
- Парогенераторы и газовые генераторы;
- Газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
- Конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;
- Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
- Ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
- Транспортные машины и некоторые их части;
- Измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.
С конца февраля власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, санкции коснулись президента Владимира Путина, предпринимателей и военных, в санкционные списки добавили Центробанк России, Сбербанк и Альфа-банк.