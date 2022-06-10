Япония запретит экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию с 17 июня

Власти страны введут запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру, сообщает РБК.

В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование.

Япония запретит поставлять в Россию самосвалы, бульдозеры и грузовые автомобили, такое решение приняло правительство страны в рамках очередного пакета санкций, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube.

Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение.

Под экспортные ограничения попали, среди прочего, следующие категории товаров:

Стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;

Локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;

Парогенераторы и газовые генераторы;

Газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;

Конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;

Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

Ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;

Транспортные машины и некоторые их части;

Измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.

С конца февраля власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, санкции коснулись президента Владимира Путина, предпринимателей и военных, в санкционные списки добавили Центробанк России, Сбербанк и Альфа-банк.