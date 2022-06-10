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Япония запретит экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию с 17 июня

Власти страны введут запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру, сообщает РБК.

В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование.

Япония запретит поставлять в Россию самосвалы, бульдозеры и грузовые автомобили, такое решение приняло правительство страны в рамках очередного пакета санкций, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube.

Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение.

Под экспортные ограничения попали, среди прочего, следующие категории товаров:

  • Стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;
  • Локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;
  • Парогенераторы и газовые генераторы;
  • Газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
  • Конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;
  • Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
  • Ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
  • Транспортные машины и некоторые их части;
  • Измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.

С конца февраля власти Японии ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, санкции коснулись президента Владимира Путина, предпринимателей и военных, в санкционные списки добавили Центробанк России, Сбербанк и Альфа-банк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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